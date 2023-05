Reisen mit der Maut

Sonderfälle: City-Maut, Umweltzonen und Co.

Bei unseren europäischen Nachbarn im hohen Norden gibt es keine Vignette. In Dänemark fällt Maut nur an Brücken wie der Storebaeltbrücke oder der Öresundbrücke nach Schweden an, die sich anhand der Gesamtlänge berechnet. Tipp: Zur Abrechnung kann sich ein Vertrag mit BroPas lohnen.

In Norwegen und Schweden werden die Fahrzeuge an den jeweiligen Mautstellen elektronisch erfasst. Die Rechnung wird anschließend per Post zugestellt.

Neben Autobahnen, Schnellstraßen, Brücken oder Tunnel können auch einige europäische Innenstädte mautpflichtig sein. So wird in ausgewählten Städten bei der Einfahrt eine City-Maut fällig oder die Zufahrt zur Umweltzone ist kostenpflichtig. Wie und in welcher Höhe die Gebühren erhoben werden, ist unterschiedlich. So kann die Bezahlung via Mautstation, (e)Vignette, dem Post-Pay-Verfahren oder einer On-Board-Unit erfolgen, in Einzelfällen auch Tickets in Zeitungsläden oder telefonisch erworben werden und die Preise je nach Tageszeit/Wochentag gestaffelt sein.

In folgenden Großstädten wird eine City-Maut erhoben: London (15 Pfund), Mailand (fünf Euro), Bologna (sechs Euro), Palermo (fünf Euro), Stockholm (ab elf SEK), Göteborg (ab neun SEK) und neben Bergen (ab 32 NOK) und Oslo (ab 28 NOK) viele weitere Innenstädte in Norwegen. In Frankreich gibt es in mehreren Städten Umweltzonen, die temporär bei Luftverschmutzungsalarm oder dauerhaft bestehen. Für die Einfahrt (<3,5 t) ist die kostenpflichtige Umweltplakette Crit ́Air nötig. Camper sollten sich unmittelbar vor Reiseantritt über die Lage in der betreffenden Reiseregion informieren und bei Bedarf rechtzeitig online eine Crit’Air-Plakette erwerben.

Die ZFE-m (Zone à Faibles Émissions mobilité) genannten Zonen, die in Zukunft auf weitere Städte ausgedehnt werden sollen, betreffen momentan die Städte Paris, Marseille, Montpellier, Rouen und Straßburg. Grenoble, Lyon, Nizza, Reims, Saint-Étienne und Toulouse betreffen aktuell nur Lkw, sollen aber künftig zum Teil auch für Pkw/Reisemobile gelten. Die Crit’Air-Plakette gibt es in sechs verschiedenen Farben und ist nach Abgasklasse gestaffelt. Sie kostet 4,61 Euro.

Und noch ein Spartipp zum Schluss: Bei der Recherche hat sich wieder einmal die Weisheit bestätigt, wer sich vorab informiert, online E-Vignetten/Sondermautstrecken bucht und auf Nebenstrecken und Nebensaison ausweicht, reist günstiger. Sie wollen lieber übersetzen und spielen mit dem Gedanken, eine Fähre zu buchen? Hier erhalten Sie Tipps, welches Buchungsportal für Fährverbindungen in Europa am besten ist und wie Sie sparen können.