Wohnwagen einwintern

Fünfter Schritt: ab in den Winterschlaf!

Obwohl die modernen Wohnwagen in der Regel durch eine gute Isolierung und eine leistungsfähige Heizungsanlage auch für Reisen in der kalten Jahreszeit geeignet sind, werden weiterhin viele Caravans in der nasskalten Jahreszeit über einen längeren Zeitraum nicht gefahren. Daher ist es ratsam einen Wohnwagen fachgerecht „einzulagern“, so kann man im Frühjahr problemlos in die Reisesaison starten. Überwintert der Anhänger nicht in der Garage, unter einem Carport oder gut geschützt auf einem Campingplatz, empfiehlt der ADAC, den Caravan mit einer portablen Garage oder Plane zu schützen. „Es gibt auch feste Dächer, die auf dem Caravan aufgespannt werden. Die Stoffgarage muss atmungsaktiv sein und Lüftungsöffnungen haben“, rät Martin Zöllner vom ADAC.

Und noch ein Hinweis: von der Verwendung von Luftentfeuchtern raten wir ab. Ein Wohnwagen ist durch seine Zwangsentlüftungen niemals ganz dicht. So entzieht ein Luftentfeuchter also nicht nur der Innenraumluft das Wasser – sondern zieht immer wieder feuchte Luft von außen „herein“. Viel sinnvoller ist eine gute Durchlüftung des Fahrzeugs, da Winterluft generell trocken ist. Ab und an den Caravan durchheizen und eine gute Grundreinigung bewahrt vor Schimmel und üblen Gerüchen. Auch Abdeckplanen verhindern übermäßige Feuchtigkeitsbildung im Innenraum.