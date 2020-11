In einigen europäischen Ländern gibt es zu bestimmten Zeiten eine Winterreifen-Pflicht. In anderen hingegen nur bei entsprechenden Witterungsbedingungen oder wenn es durch Verkehrszeichen vorgeschrieben ist. Es gibt aber auch Staaten in der EU, die keine Winterreifen-Regelung haben. Wer im Winter mit dem Auto im europäischen Ausland unterwegs ist, sollte in jedem Fall die jeweiligen Vorschriften genau kennen und beachten, sonst drohen empfindliche Bußgelder. In Zusammenarbeit mit 30 europäischen Verbraucherzentren hat das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland mit Sitz in Kehl wichtige Fragen zu Winterreifen, Spikes und Schneeketten zusammengefasst.