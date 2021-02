Wohnwagen-Toilette pflegen und abdichten

Wer den Profitest in CCC regelmäßig liest, kennt das Problem: Die Rede ist von der häufig mangelhaften Abdichtung des Toilettenschachtes zur Außenwand und zum Fahrzeugboden, aber auch nach innen. Im günstigsten Fall dringt hier nur Wasser an Stellen vor, wo es nichts zu suchen hat und trocknet wieder. Im ungünstigsten Fall sickern Fäkalien in Fugen und Ritzen, wo man sie wahrlich nicht haben möchte – und wo es quasi unmöglich ist, sie wieder zu entfernen.

Eine technische Lösung, die solch ein Fiasko verhindern könnte, ist sicherlich keine Raketen-Wissenschaft, erfordert von den Herstellern aber oft individuelle Lösungen bei der Abdichtung. Das ist mit Kosten und Aufwand verbunden. Ob der Kunde dies erwarten kann? Selbstverständlich. Keine Toilette ist wirklich optimal installiert, wenn im dümmsten aller Fälle wenig appetitliche Flüssigkeiten im Fahrzeug in unzugänglichen Fugen für immer versickern.

Der Kunde hat nun verschiedene Möglichkeiten, auf solch einen Mangel zu reagieren.