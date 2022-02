Ist der Inhalt des Campers auch versichert?

Die fest verbaute Einrichtung in einem Wohnwagen ist in den allermeisten Fällen mitversichert. Wer allerdings auch lose Gegenstände, wie z.B. Reisegepäck, Besteck, Geschirr, Campingstühle, Campingtisch, Vorzelt, und evtl Fahrräder versichert haben will, sollte zunächst bei seiner Hausratversicherung nachfragen, ob der Inhalt darin bereits eingeschlossen ist. Dies ist z.B. meist bei Fahrrädern der Fall – allerding oftmals nur bis zu einer bestimmten Obergrenze, wie z.B. 1.500,- EUR. Wer ein teures E-Bike fährt, sollte dies extra versichern – auch wenn es gtrundsätzlich von der Hausrat gedeckt wäre.

Der Versicherungsumfang einer speziellen Inventar-Versicherung für den Wohnwagen hängt vom Tarif ab. In den Basis-Verträgen sind oft nur das Reisegepäck, Haushaltszubehör und Elektro-Geräte versichert, teurere Tarife schließen häufig auch Computer, Mobiltelefone und Sportgeräte mit ein. Zusätzlich gibt es in den einzelnen Tarifen oft noch Obergrenzen, bis zu denen ein Schaden ersetzt wird. Achtung: ausgeschlossen sind fast immer Schmuck und Bargeld!