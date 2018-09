Genussherbst am Lindauer Bodensee

Wein, Wasser, Wandern

Vom 13. bis 27. Oktober 2018 laden die Gemeinden Lindau, Wasserburg, Nonnenhorn und Bodolz zum Genussherbst am Lindauer Bodensee ein.

Von Gang zu Gang

Den Auftakt zum Genussherbst macht am 13. Oktober die rund 15 Kilometer lange Genusswanderung von Nonnenhorn nach Wasserburg. Durch Obsthaine und Weinberge spazieren die Teilnehmer von Gang zu Gang – von Bodenseefisch und einem Glas Secco über Rindersaftgulasch mit Salzkartoffeln, Apfelblaukraut und geschmorten Karotten bis zum Dessert mit selbst gebranntem Likör. Insgesamt sechs Genussstationen liegen am Wegesrand, immer wieder schweift der Blick auf das weite Blau des Bodensees und die imposanten Alpengipfel im Hintergrund.

Wein im Genuss-Duett

Bei der rund sieben Kilometer langen Wein.Erlebnis.Tour am 20. Oktober steht der edle Tropfen stets im Mittelpunkt. Im genussvollen Duett wird er an acht Stationen zum Erlebnis für alle Sinne. Die Wanderung führt durch das hügelige Umland von Lindau, entlang der Strecke sind neben den kulinarischen auch die Aussichten auf den Bodensee immer vielversprechend.

Events zum Reinbeißen

Wie die Trauben von der Presse in den Keller gelangen, erfahren Gäste am 13. und 23. Oktober auf dem Weingut Hornstein in Nonnenhorn. Käsesommelier Michael Bode lädt am 13., 14. und 20. Oktober zur Degustation des delikaten Duos Wein und Käse. Wer von dieser Paarung nicht genug bekommen kann, meldet sich zum Käsefondue mit Weinprobe am Freitag, 19. und 26. Oktober an. Auf der Kräuterwanderung rund um Bodolz am 14. Oktober ist ebenfalls guter Geruchssinn gefragt. Der Schachener Hof in Lindau öffnet am 23. Oktober seine Restaurant-Küche: Unter Profi-Anleitung kochen Interessierte hier ein Drei-Gänge-Menü.

Bands und Kürbisse

Den klangvollen Schlussakkord des Genussherbsts setzt am 27. Oktober das Abendevent „Essen und Tschässen“ in Nonnenhorn. Unzählige beleuchtete Kürbisse weisen im Weindorf den Weg zu Dixie, Blues und Swing: In acht Gasthöfen wird ab 19.30 Uhr bei Live-Musik gefeiert. Auch kulinarisch zeigen sich die Veranstaltungslokale hitverdächtig und servieren regionale Spezialitäten.

Zum „Genussherbst am Lindauer Bodensee“ gibt es im Internet eine Broschüre zum Download.