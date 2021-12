Die Stauräume aussen

An den Stauraum unter dem Doppelbett im Bug gelangt man von außen durch eine Klappe an der rechten Seite. Eine weitere Außenklappe auf der linken Außenseite wäre nützlich, um manches Material schneller greifbar zu haben und um sich beim Be- und Entladen nicht allzu verrenken zu müssen. Die Bugklappe öffnet sich nach oben. Das ist praktisch, wenn man auf der Deichsel einen Fahrradträger anbringt. Der Drehgriff des Bugkastens fühlt sich etwas „unsicher“ an. Wenn die Bugklappe etwas breiter wäre, käme man besser an den Bereich rechts und links der Gasflaschen, wo üblicherweise Stromkabel, Sanitärflüssigkeit, Grillkohle und Petroleumlampen deponiert werden, aber bei der Gestaltung des Bugkastens geht häufig Design vor Funktionalität.