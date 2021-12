Der Fendt Binaco Activ in Ausgabe 4/2021 der Camping, Cars & Caravans.

Platz 2: Fendt Binaco Activ

Speziell für sportliche, reisefreudige und durchaus anspruchsvolle Camper hat Fendt den Bianco Activ konzipiert. Er soll in er hart umkäpften Mittelklasse auf „besonders ambitionierte Vielreisende“ gewinnen. Diese Zielgruppe sucht bei einem so positionierten Caravan nach ausreichend Zuladung für lange Reisen, ein gutes Raumgefühl, eine gemütliche Sitzgruppe, komfortable Schlafzimmer und nicht zuletzt eine gute Ausstattung. Alles gepaart mit einem hohen Fahrkomfort, was Laufruhe und Sicherheit betrifft.