Weniger einfach wird es, stehen der Sport und der normale Südwind möglichst vergleichbar ausgestattet dem Südwind 60 Years gegenüber. Finanziell sind da natürlich die jeweiligen Ausstattungspakete die günstige Wahl.

Der Sport 650 FDK kostet, auf dieser Basis soweit als möglich wie der 60 Years ausgestattet, knapp 34.800 Euro. Es sind dann Extras für gut 5.600 Euro an Bord. Das meiste davon im Plus- und im Designpaket erheblich günstiger als bei Einzelbestellung der Optionen. Der Südwind 650 FSK kommt so mit Extras für 8.775 Euro auf knapp 42.700 Euro. Die Extras sind hier soviel teurer, weil beim Südwind die große Panoramadachhaube nicht im Pluspaket enthalten ist und weil es den Südwind mit der gut 1.000 Euro teuren Sonderlackierung des 60 Years gibt, die der Sport auch als Extra nicht bekommt.

Überraschend: Der Knaus Südwind 650 FSK 60 Years ist nur 1.000 Euro teurer als der Knaus Sport 650 FDK mit beiden Paketen und den weiteren lieferbaren Extras. Da ist der normale Südwind mit fast 8.000 Euro über dem Sport abgeschlagen. Wollte man den Sport mit Einzeloptionen auf das Ausstattungsniveau des 60 Years bringen, wäre die Nobelvariante gar 2.300 Euro billiger – und das noch mit Optionen, die im Sport gar nicht zu haben sind.

Der gründliche Blick in die Preislisten lohnt also, auch wenn die unübersichtliche Preisgestaltung die Antwort auf die Frage, wie viel Knaus es sein soll, nicht einfacher macht. Ist ein Sport ohne alles überhaupt ein richtiger Knaus? Ist er – und wer es einfacher möchte, ist hier gut bedient. Verschleiert aber die Paketpolitik am Ende nicht nur schöne, doch unrealistische Listenpreise? Einfach ist da nur das „All-inclusive“-Modell – einfacher kaufen statt einfacher campen sozusagen.