So tritt der Altea 2023 mit seinem Leichtbau-Konzept keineswegs als Sparmodell auf. Das Design bleibt stark beim Altea-Konzept. Der neuen Möbelkonstruktion muss man trauen, aber es ist alles sehr konsequent umgesetzt. Der Grundriss des Altea 542 PK ist mit französischem Bett vorn und Stockbett im Heck ein gängiger Familiengrundriss in noch handlichen Abmessungen. Die technische Ausstattung ist in Ordnung, es fehlen aber Steckdosen.

Fahrdynamisch ist er unproblematisch und in den wichtigen Punkten leicht besser als der jeweilige Klassendurchschnitt. Die Slowenen haben mit dem aktuellen Altea einen abgespeckten und trotzdem schicken Caravan hinbekommen, auch wenn hier und da noch etwas Feinschliff guttäte. Die Karosserie-Komponenten erfüllen sicher ihren Zweck, wie dauerstabil die Sitzmöbel sind, bleibt abzuwarten. Insgesamt erweist sich der neue Adria-Einsteiger als gelungen.