Der Aviva steht auch 2024 für Camping mit begrenztem Budget und nicht gar so großem Zugwagen. Der günstige Einsteiger ist seit zwei Jahren im Design weiter an die Familienoptik der Slowenen angepasst. So sieht er noch besser aus und er vertritt seinen einfacheren und sehr geradlinigen Stil, macht aber keine Abstriche in der wesentlichen Ausstattung.