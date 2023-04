Mit seinen Qualitäten muss er den hochklassigen Wettbewerb in der Oberklasse keineswegs scheuen. Der 560 SFDW im Test erweist sich in fast allen Bereichen als grundsolider und dabei sehr modern gestalteter Caravan mit ein paar Spezialitäten im Schlaf- und Badbereich. Das Queensbett wird auf Wunsch zur Couch und eine vollwertige Dusche ist in Wagen dieser Größe auch nicht selbstverständlich. Dies und die Warmwasserheizung empfehlen ihn für längere Reisen außerhalb der Sommermonate – und das in der Tat mit Oberklasse-Standard.