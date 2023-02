Der Hobby Maxia verbindet modern minimalistisches Design mit der skandinavischen Gemütlichkeit, die seit Jahren unter dem Stichwort Hygge Furore macht. Klar konturierte gerade Möbelflächen schaffen im getesteten Maxia 585 UL ein gutes Raumgefühl trotz der großen Einbauten gegenüber der Küche. Dort sind neben dem Bad der große Kleiderschrank und ein Apothekerauszug verbaut. In der großen Rundsitzgruppe im Heck sorgen neue Eckblenden mit praktischen Lesespots für mehr Licht in den Abendstunden. Mit viel indirektem und teilweise dimmbarem Licht ist der Maxia ganz allgemein oberklassegerecht ausgeleuchtet. Preislich steigt der Zweipersonenwagen bei gut 36.000 Euro ein, der Testwagen kostet mit einer ansehnlichen Reihe Extras von der Markise über Radträger und dynamischem Blinklicht bis hin zum Backofen, dem Autarkpaket mit Ladebooster, dem Smarttrailersystem mit APP-Anbindung und der Warmwasserheizung samt Fußbodenerwärmung dann aber deutlich über 40.000 Euros. Dafür muss der Maxia im Test schon einiges liefern.

Der modern gestaltete Maxia kommt bei den Testern gut an. Die Optik des neuen Mobiliars als wesentlichster Unterschied zu den anderen Baureihen gefällt mit seinem Mix aus klarer Linie und Gemütlichkeit. Der 585 UL selbst ist mit der Rundsitzgruppe im Heck und Einzelbetten vorn ein praktischer schnörkelloser Paargrundriss. Optik und Qualität des Aufbaus wie der Einrichtung erfüllen die Erwartungen an einen Oberklasse-Hobby, auch die Serienausstattung ist wie bei den Rendsburgern üblich gut. Im Testwagen aber noch deutlich erweitert, was sich freilich auch im Punktekonto niederschlägt.