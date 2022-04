Grundriss & Inneneinrichtung

Innen dominiert viel Weiß die Einrichtung der elf aktuellen Grundrisse, darunter zwei Familienvarianten. Die Größere davon, der Nova 565 tritt im Profitest an. Gute 34.000 Euro für knapp acht Meter Caravan mit Stockbetten und Duschbad im Heck hinter der angedeuteten Rundsitzgruppe und einem französischen Bett vorn – das schmälert die Erwartungen keineswegs. Der Testwagen kommt in der etwas schlichteren Trend-Linie und etliches der beachtlichen Ausstattung im Testwagen ist nicht Serie. Natürlich kostet eine Markise extra und die Leichtmetallfelgen in Anthrazit sind so wenig umsonst wie der Radträger auf der Deichsel.