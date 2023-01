Der Eriba Touring 530 zeigt einmal mehr, er ist nicht umsonst zur Campingikone avanciert. Vor allem mit den Chromapplikationen aus dem Design-Paket macht er eine starke Figur und zieht die Blicke auf sich. Neben der Optik und dem Retro-Feeling ist der kleine Caravan auch einfach zu fahren und verursacht weniger zusätzlichen Spritverbrauch – auch das sind zwei echte Pluspunkte.

Der Touring hat seine Fans und Freunde und wird sie wohl auch behalten. Wer sich auf den kleinen Eriba einlässt, sollte um seine speziellen Stärken und Schwächen wissen. Er eignet sich bestens als Ausgangsbasis für aktive Urlaube. Nach einem langen Tag draußen warten dann Küche, Bad und Bett. Findet das Leben bei mäßigem Wetter überwiegend drin statt, wird es schnell eng.

Klassischer als mit dem Eriba Touring kann man als Caravaner kaum unterwegs sein. Die Baureihe hat seit Jahrzehnten ihre treue Fangemeinde, die das Retrogefühl und den kompakten niedrigen Caravan schätzen und lieben. Es muss schon so etwas wie Liebe sein, gibt man für den Kleinen aus Bad Waldsee mehr Geld aus als für viele „richtige Wohnwagen“. Doch hat er eben seine ganz eigene Art und ganz eigene Vorteile neben den Nachteilen, die Fans wohl eher als stilbedingten Charakter betrachten. Wer diesen Charakter will, bekommt ihn so nur hier.