Selection bedeutet, dass die Modelle über eine umfangreiche Sonderausstattung mit Alufelgen, Glattblech-Seitenwänden, Stützrad mit Gewichtsanzeige, Abwassertank, Ambientebeleuchtung, zusätzlichen Steckdosen, Insektenschutztür, Rauchmelder, Wasserfilter und einigem mehr verfügen, was sie preislich sehr attraktiv machen soll. So steigt der Sport 500 QDK ePower Selection mit 23.749 Euro ein. Unser Testwagen kommt mit weiteren Extras wie Auflastung, Markise, Teppichboden und extra Akku für kurzzeitige Stromversorgung auf 26.874 Euro.

Der Sport ePower Selection ist ein spezielles Konzept, das ein Camper wirklich wollen muss. Keine Gasflaschen handhaben und tauschen zu müssen steht der Notwendigkeit gegenüber, immer einen leistungsfähigen Landstromanschluss zu haben. Heizen mit der vergleichsweise lauten Klimaanlage, beim Zwischenstopp ohne Stromanschluss nicht mal einen Kaffee kochen können und kein sicherer Platz für die Gasflasche des Grills – ungewöhnliche Vorstellungen beim modernen Camping. Oder ist alles nicht Elektrische auf dem Weg, unmodern zu werden? So bald wohl nicht, besieht man sich die Nachteile im Verzicht auf die bestens eingeführte Technik und Infrastruktur mit Flüssiggas beim mobilen Wohnen.

Und billiger wird der Spaß damit auch nicht. Strom kostet schließlich auch und der ePower ist im Vergleich zum normalen Sport nicht ganz so günstig, wie die Preisliste es darstellt.

Es mag spannend sein, mal wieder ein alternatives Energiekonzept vorzustellen, als technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist es den meisten Kunden schwerlich zu verkaufen – außer das Gas ginge weltweit zur Neige.

Am Ende des Tests sind die Profis nicht unbedingt Feuer und Flamme für den rein elektrischen Sport. Der 500 QDK ist ein perfekter, aber normaler Familiengrundriss aus der Sport-Baureihe – nur eben ohne Gas. Die vergleichsweise laute Klimaanlage mit Heizfunktion ist unkomfortabel und das Kochfeld arbeitet nur bei maximaler Stromversorgung voll. Stellt man den Wunsch nach „kein Gas“ nicht in Rechnung, wäre er in der Wertung weit abgeschlagen – so kann er bestehen, aber ein Schnäppchen ist er sicher nicht.