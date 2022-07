Tandero – der Spaßmacher – heißt die jüngste LMC-Mittelklasse, die für junge Bestager konzipiert ist, wie man das heute so schön nennt. Wer sich also in den besten Jahren nach einem Reisewagen für zwei und einem LMC mit speziellem Design sehnt, der mag sich als Teil der Zielgruppe sehen. Angesprochen fühlen sich aber womöglich auch andere Camper. Das Design des Tandero folgt dem der Reisemobile Innovan und Tourer.

Skandinavischer Stil mit eckigem, grifflosem Möbelbau verbindet sich hier mit runden Elementen aus dem asiatischen Stilleben. Ein ungewöhnlicher Mix, den die Sassenberger Japandi nennen: Bei beiden Wohnstilen geht es um eine schlichte, funktionale Einrichtung, die auch natürliche Materialien einsetzt. In der Interpretation bei LMC soll das die Einrichtung leicht und offen wirken lassen. Außen zeigt der Tandero das neue Markengesicht für die gesamte LMC-Wohnwagenpalette.

Der Tandero 500 E ist bis zum Caravan Salon nur als Sondermodell New Edition inklusive Tandero-Paket zu haben und als solches überaus umfangreich ausgestattet. Als New Edition kommt der Tandero mit LED-Vorzeltleuchte, Fliegenschutztür, Therme, Stabilformstützen, Abwassertank, Frischwassertankanzeige, Deichselabdeckung, Ersatzradhalter, Vorbereitung TV-Platz, einteiliger Tür mit Fenster und Abfalleimer, Filzorganizer, großer Dachhaube, USB-Steckdose auf Stromschiene, Beleuchtung mit „aufgehender Sonne“ und Ambientelicht aus.

So steht unser LMC Tandero 500 E New Edition noch mit GfK-Wänden, Leichtmetallrädern und Auflastung fast reisefertig für 27.500 Euro da. Mit seinem Design macht er optisch schon was her. Sowohl die dezente Folierung als auch die in Details neue Karosserieform gefallen gut.