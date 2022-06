Caravans von der Insel sind schon immer etwas anders, folgen eigenen Ideen und Konzepten. Das kommt inzwischen mehr und mehr auch auf dem Kontinent an. Mit dem Sprite Mondial 420 SE steht so ein Modell im Profitest. Der Grundriss des kompakten Mittelklasse-Caravans tritt mit großem Heckbad samt Dusche an. Dafür verzichtet der kompakte Paargrundriss auf feste Betten und der Wohnbereich ist typisch britisch multifunktional gestaltet. So bleibt auf knapp zehn Quadratmetern Platz für Küche und TV-Schrank sowie genug Raum für zwei.

Die Längsdinette unter den Panoramafenstern im Bug wird zu zwei Sofas, zwei Einzelbetten oder einer großen Liegefläche. Und das mit mehr oder weniger Tisch dazwischen. Aus dem Schränkchen zwischen den Bänken lässt sich eine kleine Tischplatte hervorziehen. Der große Tisch bleibt verstaut, solange er nicht gebraucht wird.

Hinter der Küche mit Dreiflammkocher samt Backofen und Grill schließt sich das große Bad mit Dusche an. Der Preis des Mondial 420 SE ist nicht minder besonders als die Badlösung. Knapp 27.000 Euro kostet der Sechs-Meter-Caravan mit zwei Schlafplätzen und einer umfangreichen Basisausstattung jenseits des Standards der Mittelklasse.