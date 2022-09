Der Pantiga 550 E legt als erster Profitest-Kandidat der Baureihe einen gelungenen Auftritt hin. Das neue und für die Traditionsmarke aus Mottgers schon sehr moderne Mobiliar kommt weitgehend gut an. Die hohen Seitenfenster in der Sitzgruppe sind außen wie innen ein Hingucker, das niedrige Heckfenster ist dagegen gewöhnungsbedürftig. Und mit der starken Tönung der Fenster ist der Wagen innen ziemlich dunkel.

Der Grundriss ist bis auf das Bad mit seiner Schwenkdusche ein klassischer Zwei-Personen-Zuschnitt, der gut funktioniert und in dieser Auslegung trotz fehlender Oberschränke viel Stauraum bietet. Wie die Badeinrichtung kostet aber so ziemlich alles, was das spezielle Flair des Pantiga erst perfekt macht, extra. So gilt auch hier wie so oft im Leben: Besonderer Geschmack, Schönheit jenseits des Üblichen, Komfort und ein gewisser Luxus haben ihren Preis.

Ein moderner Tabbert, der weiter vom 08/15 nicht weg sein könnte, und das nicht in Regionen eines Cellini, sondern in der Mittelklasse – das lässt aufhorchen. Der Pantiga wird seinem Anspruch, modern, ungewöhnlich und dennoch in Tabbert-Eleganz aufzutreten, gerecht – mit Abstrichen im Detail, aber insgesamt überzeugend. Ein Wagen für alle, die es gern anders haben und dafür auch etwas mehr ausgeben wollen.