Fendt Bianco Selection 550 SKM

Vielleicht ist es uns bei diesem Test nur so extrem aufgefallen, da wir viel Zeit im Caravan verbringen mussten – das Wetter im Emsland war lausig. Die gegenüberliegende Küche verfügt mit einem ausziehbaren Apothekerschrank und großen Hängeschränken über viel Stauraum, jedoch wenig Arbeitsfläche. Dafür ist die in beide Richtungen zu öffnende Kühlschranktür ein überraschendes Highlight. Das im Bug linksseitig gelegene, komfortable französische Doppelbett mit 140 x 200 cm lässt sich aufklappen und ermöglicht so ebenfalls ein einfaches und unkompliziertes Be- und Entladen. Neben dem Schlafbereich gelegen ist rechtsseitig die geräumige Nasszelle mit Zugang ins WC, die durch einen großen Spiegelschrank und geräumige Waschtischunterschränke mehr als genug Stauraum bietet. Durch einen praktischen Schienenvorhang sowohl im Schlafbereich im Heck, als auch im Bug, lässt sich der Caravan zudem prima in einen Kinder- und Elternbereich abtrennen.