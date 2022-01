Mal ganz unabhängig von Frage, ob unser Stromnetz es überhaupt verkraften würde, wenn plötzlich alle am Feierabend ihre Autos einstecken, Abendessen kochen, noch eine Maschine Wäsche anwerfen, parallel der Fernseher läuft und das Haus hell beleuchtet ist – was gibt es denn überhaupt für elektrische Zugfahrzeuge? Schon ein kleiner Wohnwagen mit 1.200 Kilogramm ist für viele E-Fahrzeuge zu viel. Bis 1.000 Kilogramm geht gerade noch so: VW ID4, Skoda Enyaq, Opel Zafira oder Citroën SpaceTourer dürfen eine Tonne ziehen. Darüber kommt man schnell in Fahrzeug-(Ober)-klassen, die man sich leisten können muss, also Tesla Model X, Audi e-tron, Polestar oder Mercedes-Benz EQC mit einer Anhängelast von bis zu 1,8 Tonnen.