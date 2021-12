Unaufgeregt - aber stoisch

Der Reihenvierzylinder-Turbodiesel mit 1,9 Litern Hubraum ist baulich ein alter Bekannter der schon seit 2017 eingesetzt wird, nur jetzt eben mit zusätzlicher Abgasreinigung. Wo der D-Max zu Anfang mit seinem kernigen 3,0-Liter Motor und später mit 2,5-Litern Eindruck machte muss heute die Ausstattung glänzen. Denn besonders beim Thema Nutz- oder hier Zugfahrzeug gilt ja oft noch die Annahme das Hubraum durch nichts zu ersetzen ist. Trotzdem sieht es mit seinen 163 PS und 360 Nm-Drehmoment im Vergleich zu den Mitbewerbern nicht so schlecht aus. So sehr Design und Ausstattung beim Topmodell V-Cross auch ablenken, die Fahrleistungen sind eher mäßig. Man hat so das Gefühl als würde die Sechsgang-Automatik viel der Leistung schlucken, denn auch mit knapp 2,2 Tonnen Leergewicht könnte man bei der Leistung etwas mehr erwarten. Beim Losfahren klingt der Vierzylinder recht angestrengt, die Drehzahl steigt aber richtig vorwärts geht es nicht. Auf die Habenseite kann man aber schreiben: An dem Eindruck ändert sich auch nichts wenn 2,2 Tonnen am Haken hängen. Unaufgeregt, aber stoisch zieht der Isuzu D-Max jeden Wohnwagen einfach weg. Und dank Alrad auch von jeder nasser Campingwiese.