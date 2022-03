Antrieb & Fahrverhalten

Bei der dritten Generation scheinen viele der anfänglichen Kinderkrankheiten der V-Klasse auskuriert zu sein. Auch wenn der Benz noch immer aus Spanien kommt, scheint die Rostvorsorge inzwischen zu funktionieren. Den Antrieb übernimmt ein Vierzylinder-Reihenmotor, der aus knapp zwei Litern Hubraum 237 PS und 500 Nm Drehmoment mobilisiert. Das 9G-Tronic- Automatikgetriebe verteilt den Schub fast gleichmäßig (45/55 Prozent) an Vorder- und Hinterachse und sorgt für Traktion in jeder Lebenslage. So, aber auch schon mit dem serienmäßigen Heckantrieb, ist die V-Klasse viel näher am Fahrverhalten eines Pkws, als jeder Mitbewerber in diesem Segment.