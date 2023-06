Testbericht VW T7 Multivan

Besonders im Eco- oder Comfort-Modus vergeht eine gewisse Zeit, bevor die Fuhre mit einem zulässigen Zuggesamtgewicht von 4,85 Tonnen mal in Schwung kommt. Es hilft der Sport-Modus. Einmal in Fahrt, gibt es dafür Leistung genug und ein gutmütiges Fahrverhalten, auch bei höherer Geschwindigkeit und auf schlechteren Straßen. Mit der Traktion beim Anfahren ist es aber nicht so gut gestellt. Besonders mit Wohnwagen muss das Gas ganz vorsichtig bedient werden. Als Zugfahrzeug kann der VW T7 Multivan noch nicht ganz überzeugen, aber bis 2024 soll ja der Hybrid mit Allradantrieb kommen.