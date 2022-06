Zwei Mal Edelstahl zum Camperglück

diesem wird der Hauptkorpus aufgeklappt und dann unten der Kohlerost eingeschoben. Als Nächstes folgen die zwei Seitenwände, welche einfach eingesteckt werden und als Letztes wird oben der Grillrost auf zwei Bügeln platziert. Ein separater Griff für den Rost ist auch beigelegt. Nach der fertigen Montage lässt sich der Grill nicht so leicht bewegen, da die Seitenwände relativ schnell herausfallen. Beim Grillen macht er aber eine sehr gute Figur. Da der Grillrost sich auf einer höheren und einer tieferen Stufe platzieren lässt, kann man die Position je nach Temperatur anpassen. Auf der tieferen Stufe war es jedoch etwas zu heiß und unser Grillgut war schnell verbrannt. Wird der Rost nach oben versetzt, ist die Hitzeverteilung aber quasi perfekt. Und da der Grill sich auch einfach wieder in die Einzelteile zerlegen lässt, ist die Reinigung entsprechend einfach.

Bei der Faltversion werden die verbundenen Teile aufgeklappt, dann die beiden Rosts eingelegt und schon kann es losgehen. Die Faltversion steht etwas stabiler da als die Steck-Variante, es gibt jedoch ein wenig Spielraum in den Verbindungen. Was die Grillleistung angeht, steht er trotz der geringen Größe der Steckversion in nichts nach. Beide Grills sind aus lasergeschnittenem Edelstahl gefertigt und spülmaschinengeeignet.

Wenn die richtige Höhe gewählt ist, bietet der Camperglück MKG1 das wohl beste Grillerlebnis. Er ist zwar etwas wackelig, aber die schnelle Hitzeentwicklung und gute Verteilung sorgen für eine optimale Bräunung des Grillguts. Camperglück MKG1 ist etwas kleiner als der MSG1, dafür auch schneller aufgebaut. Er bietet ein ähnlich gutes Grillerlebnis wie die steckbare Variante von Camperglück.