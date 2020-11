Den Wohnwagen richtig versichern

Teilkasko oder Vollkasko, Deckungssumme und Selbstbeteiligung – welche Wohnwagen-Versicherung ist die richtige? Wer sich mit dem Thema Versicherung des Wohnwagens etwas genauer auseinandersetzt, kann viel Geld – und im Schadenfall Ärger – sparen. Auf dem Markt gibt es Agenturen und Makler, die sich auf die Versicherung von Freizeitfahrzeugen spezialisiert haben. Diese bieten häufig auch günstigere Tarife an als herkömmliche Kfz-Versicherungsunternehmen.

Wichtig: Die Wohnwagen-Versicherung entschädigt nur das, was in der Police auch enthalten ist. Darum den Vertrag genau prüfen und nicht an der falschen Stelle sparen. Im Beitrag Welche Versicherung ist die richtige? zeigen wir, was bei der Auswahl der Versicherung alles zu beachten ist.