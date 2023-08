Die Starterwelt - für Einsteiger und routinierte Caravaner

Besonders zu empfehlen ist die StarterWelt in Halle 7. In verschiedenen Themenwelten erfahren Einsteiger, aber auch routinierte Caravaner, Interessantes und Wissenswertes rund um die mobile Freizeit. Experten geben in der „StarterWelt“ Praxistipps und Empfehlungen zu Fahrzeugtypen, Reiserouten oder der richtigen Campingplatzwahl und stehen auch für konkrete Fragen und individuelle Beratung zu Verfügung. Außerdem gibt es ein interessantes Bühnenprogramm rund um die vielfältigen Themenfelder des Caravanings.