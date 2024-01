Wintercamping war die Königsdisziplin beim Camping. Der Caravaner musste an so viel denken und vorbereiten und der kleinste Fehler wurde von Eis und Kälte sofort bestraft. Aber der Winter hat seinen Schrecken längst verloren – nicht nur wegen der milden Temperaturen. Die Ausstattung der Fahrzeuge und Campingplätze hat sich über die Jahre so sehr verbessert, dass Camping im Winter fast schon ein Kinderspiel ist. Aber eben nur fast. Jeder kennt die Bilder von zwei Metern Neuschnee in wenigen Stunden im letzten Jahr in Osttirol.

Neben dem passenden Caravan mit der richtigen technischen Ausstattung muss auch das Vorzelt an die wechselnden Witterungsverhältnisse angepasst sein. Es dient nicht nur als Schnee-, Nässe- und Windschleuse, sondern auch als Stauraum: Denn nirgends haben Urlauber so viel Gepäck dabei wie im Winterurlaub. Skiausrüstung, zusätzliche Decken und warme Kleidung fressen die räumlichen Kapazitäten im Inneren schnell auf. Es braucht Platz, um nach einem Wintertag die Ausrüstung zu trocknen.