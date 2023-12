Winter Glamping in Italien

Das Resort Orlando in Chianti, eine Fahrstunde südlich von Florenz inmitten toskanischer Wälder und Weinberge, öffnet für weihnachtliches Winter Glamping der besonderen Art an einigen Terminen im Dezember: Hier wird extra für die kältere Jahreszeit komplett neu dekoriert, und neben kuscheligen Fellen sowie weihnachtlichen Ornamenten erstrahlt das komplette Resort in einem Meer aus Lichterketten.

Besonderes Highlight sind der im nordischen Stil gestaltete Wellnessbereich mit Finnischer Sauna, Hot Tubs, ein Whirlpool in einem beleuchteten Iglu sowie ein Massage-Zelt. Die beheizten Glamping-Unterkünfte lassen zudem keine Wünsche offen. Ein weiteres Winter-Glamping-Resort – das Lago Idro – mit einem umfangreichen Wellness-Angebot können Gäste direkt am Ufer des Idro-Sees noch bis in den Januar hinein besuchen. Mehr Infos auf www.vacanzecolcuore.com/de.