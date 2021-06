Beachy made by Hobby

Ohne Gas

Frei ist auch der Möbelbau: offene Schränke mit Gummibändern oder Stoffkörben für die Ausstattung. Überall sind Leisten, um etwas aufzuhängen. Die Blickachse ist offen. Im Bug ist ein Küchenmodul mit Kühlbox, die ist mobil, kann also auch an den Strand mitgenommen werden. Daneben ein Waschraum, wo eine mobile Toilette Platz finden kann. Es gibt kein Gas, nur Strom. „Wer mit Gas kochen will, kauft beim Händler einen Kocher mit Kartusche“, so Schulz.