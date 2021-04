Viel Komfort und Assistenzsysteme

Fangen wir gleich mit dem Preis an: 44.850 Euro soll der Ford Kuga ST-Line X, macht mit ein paar Extras dann schnell 50.000 Euro. Dafür gibt es reichlich Komfort und Assistenzsysteme. Wer darauf verzichten kann oder will und weiß, dass eigentlich 150 PS mit Allrad und Automatik genügen, um einen Wohnwagen mit 100 km/h durch die Gegend zu ziehen, der kann auch schon bei 36.850 Euro einsteigen.

So ganz nimmt man dem Kuga den Edelschlitten sowieso nicht ab. Er fährt sich schön und ist durchweg gut verarbeitet. Zum Luxus-SUV fehlen aber noch ein paar Details. So blickt man von sauberen Ziernähten auf Kunstleder in Wildleder-Optik doch noch auf ziemlich viel hartes, ungepolstertes Plastik. Das ist gut und in der Praxis herrlich strapazierfähig sowie abwischbar, aber eben doch kein Premium-Segment.