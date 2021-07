Opel Grandland X Hybrid 4: Begrenzter Raum für Passagiere und Gepäck

Allerdings kann man den Wohnwagen, den der Grandland ziehen darf, auch leicht von Hand in die richtige Position bugsieren: Mit 1.250 Kilogramm fällt dieser recht kompakt aus – darf er auch, denn obwohl Grand, viel Platz für Passagiere und Gepäck bietet das SUV nicht. Die große Tasche für das Lade- Equipment nimmt viel Platz weg – normalerweise bleibt das auch an der Steckdose in der Garage – außer man fährt in den Urlaub auf den Campingplatz. Dafür lässt sich übrigens der Ladestrom am Universal- Lader begrenzen – ganz praktisch bei schwacher Absicherung.