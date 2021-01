Natürlich kann schon rein konstruktiv aus einem Lkw kein Sportwagen werden, aber mit etwas mehr Komfort und ein paar Assistenzsystemen wird auch so ein Pick-up ganz alltagstauglich, wenn man sich auf ein paar Kompromisse einlässt.

Die ewige Frage nach dem „Wieso“ und „Warum“ lässt sich für uns ganz einfach beantworten: Wo sonst gibt es 3.100 Kilogramm Anhängelast für weniger als 33.000 Euro? Wobei diese Argumentation relativ schwach ist, denn wer einen Tabbert Cellini 750 HTD 2,5 mit Slide-out mit knapp drei Tonnen Leergewicht und einem Preis von knapp 80.000 Euro an den Haken nimmt, wird wohl auch beim Zugfahrzeug nicht so auf den Preis achten. Zumal es auch nicht so passend wäre, die Garderobe auf der Ladefläche zu transportieren. Aber wie gesagt, die einen schwören auf den Minilaster, die anderen können es nicht verstehen.