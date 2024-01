Am Neujahrstag ist Armin Zick gestorben. Der Seniorchef des Alpen-Caravanparks Tennsee wurde 87 Jahre alt. Schon 1963 hatte er den Campingplatz in Krün von seinem Vater übernommen. Seither hat er die Anlage nach und nach modernisiert und weit über die Grenzen des kleinen Ortes bekannt gemacht. Besonders stand und steht der Alpen-Caravanpark Tennsee fürs Wintercamping. Schon vor Jahren hat er den Platz an seinen Sohn Andreas übergeben.