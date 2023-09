Apfelwochen am Bodensee

Wandern, Radfahren und kulinarisches Entdecken gestaltet sich am herbstlichen Bodensee besonders genussvoll. Während der Apfelwochen vom 16. September bis 8. Oktober 2023 feiern Obstbauern und Gastronomen mit Elstar, Fräulein oder Kanzi ihre Apfel-Stars.

Nicht weniger ereignisreich präsentiert sich dann der Genussherbst bis 5. November, wenn es mit dem Schiff auf Zwiebelkuchenfahrt geht oder in den Weingütern die Fässer geleert werden. Außerdem lernen aktive Entdecker bei Führungen und Verkostungen sowie im Rahmen von Wander- und Radtouren die heimischen Früchte und die Landschaft, in der sie gedeihen, kennen. Erfrischende Badepausen im See oder wohlige Entspannung in den Bodensee- Thermen runden die vielseitigen Genusserlebnisse ab.