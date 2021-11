Wer die Versicherung für seinen Caravan wechseln möchte, sollte sich ein Datum rot im Kalender anstreichen: Der 30. November ist der Stichtag, an dem die Kündigung bei der bisherigen Versicherungsgesellschaft vorliegen muss. Nur dann kann die Versicherung zum 1. Januar gewechselt werden. Natürlich gibt es auch während des Jahres die Möglichkeit, die Versicherung zu wechseln: nach einem Unfall, nach einer Beitragserhöhung oder bei einem Fahrzeugwechsel. Doch wer keine Gründe für solch eine außerordentliche Kündigung hat , der muss auf das Ende des Versicherungsjahres warten – und das endet in der Regel am 31. Dezember. Die Kündigung muss einen Monat vorher vorliegen – am 30. November. Versicherer empfehlen, die Kündigung per Einschreiben zu schicken – so hat man einen schriftlichen Nachweis über die ordentliche Beendigung des Vertrages in der Hand.