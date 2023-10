Innenaustattung Premio Black Forest

Innen sorgen zweifarbige Polster und Übergardinen mit eingesticktem Logo, Kissen, ein Spannbetttuch und ein Filzorganizer für die spezielle Anmutung im Premio Black Forest. Wie alle Modelle von Premio, Premio Plus, Averso und Averso Plus hat auch der Premio Black Forest die neue APP-Steuerung My Bürstner Information serienmäßig an Bord. Damit lassen sich vom Wassertank- und Gasflascheninhalt über die Stützlast und Nivellierung des Wagens bis zur Batterieladung und offenen Türen oder Fenstern viele wesentliche Daten per Smartphone überwachen.