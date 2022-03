Neue Elemente an Bug und Heck, eine geänderte Beklebung sowie neue Profile sollen den Knaus Caravans Sport und Südwind für 2022 einen sportlicheren Look verleihen. Mit dem FoldXPand‐Heck mit bündig integriertem Heckleuchtenträger kommt eine Technik aus dem Reisemobil in den Caravan, die Form und Raum bestimmt. Durch den Doppelknick wirkt es wertiger und bündig mit dem Heckleuchtenträger gewinnt man Raum im Inneren. „Den verwenden wir teilweise für längere Betten“, so Vorstand Adamitzki.

Der neue Gaskasten übernimmt die Silhouette der integrierten Reisemobile und hat beim Südwind sogar Applikationen in Carbon‐Optik. Er optimierter Form und Größe, will so noch mehr Platz und einfacheren Zugang bieten. Die Griffe ragen markant nach oben, sehen super aus, sind jedoch etwas schwer zu greifen – aber wozu gibt es einen Mover?