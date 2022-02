Intelligentes Raumkonzept

Der Raptor „erbeutet“ sich ziemlich viel Wohnraum: Während im Heckauszug das Schlafzimmer untergebracht ist, befinden sich Küchenzeile und Essbereich im Haupraum, der durch die die beiden seitlichen Fenster und dem großen Dachfenster ein echtes Outdoor-Erlebnis zulässt. Selbst an Regentagen fällt einem im Raptor XC die Decke nicht auf den Kopf.

Die Küche bietet mit Spüle, Zweiflammenkocher und einem 75 Liter Kühlschrank alles, was das Camperherz begehrt. Die L-Förmige Sitzgruppe am Tisch kann zu einem zusätzlichen Bett umgewandelt werden, das mit 90 x 190 Zentimeter ausreichend groß ist. An die Küche schließt sich die Nasszelle mit Waschecken, Toilette und Dusche an.