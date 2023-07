Das E-Trailer Starterpaket Plus kann zusätzlich zum Bluetooth Signal auch eine Internetverbindung über eine fest eingebaute eSIM Karte herstellen (embeddedSIM). Damit lässt sich im Starterpaket Plus die neue Funktion E-Track&Trace aktivieren, mit der eine GPS-Ortung des Wohnwagens in der E-Trailer-App auf dem Smartphone eingeschaltet wird. Die Internetübertragung eröffnet zukünftig auch die Möglichkeit mit dem neuen Starterpaket Plus auch bereits eingebaute Sensoren aus der Ferne abzufragen.

Zusätzlich wird E-Trailer ab 2024 neue Sensor-Module präsentieren, die per Internetbasierter Fernabfrage funktionieren. Das E-Trailer Starterpaket Plus ist zum Preis von 349,95 Euro erhältlich. Für die Nutzung der Funktion E-Track&Trace sowie der zukünftigen Module mit Internetbasierter Fernabfrage ist ein Internet-Abonnement nötig, das der Kunde zum Preis von 99,95 Euro pro Jahr direkt in der E-Trailer-App abschließen kann. Mehr unter https://e-trailer.nl/de/e-tracktrace/