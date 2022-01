dwt Jubilee 40

Neu und in zwei unterschiedlichen Zelttiefen präsentiert sich das Jubilee 40 von dwt – 240 und 270 cm. In den Plus- Größen gibt es die Modelle auch für die etwas höheren Hubbett-Caravans. Ein typisches Reisezelt aus außenbeschichtetem Polyestergewebe. Erhältlich in Vorzelt- Umläufen zwischen 791 bis 1.090 cm.

Preis: ab 1.085 Euro.