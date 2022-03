Fähren buchen in Europa: 5 Tipps für Fähr-Urlauber

Mit der Fähre zu verreisen liegt im Trend. Das zeigen die Ergebnisse der letzten Umfrage des Verbandes der Fährschifffahrt und Fährtouristik (VFF) vom Dezember 2021: Während ein gutes Drittel der Befragten mindestens eine Fährreise in den letzten fünf Jahren gemacht haben, zeigen über die Hälfte Interesse an einer Fahrt in den nächsten fünf Jahren. Dies entspricht einem Plus von satten sechs Prozent. In absoluten Zahlen bedeutet das einen Anstieg von drei Millionen Fährpassagieren in den nächsten Jahren. Besonders überraschend: Corona hat der Nachfrage keinen Abbruch getan.