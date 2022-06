Keine zweite Chance für den ersten Eindruck

Hat man schließlich das Angebot entsprechend eingegrenzt und ein bis zwei Dutzend Wunschfahrzeuge in der engeren Auswahl, kann man die Angebotstexte und Bilder der Verkäufer studieren. Händler präsentieren ihre Fahrzeuge meist sehr professionell und beschreiben sie ausführlich. Eine schlechte Beschreibung und unterbelichtete Bilder in privaten Anzeigen müssen nicht zwangsläufig heißen, dass auch das Fahrzeug schlecht ist. Dieser erste Eindruck schreckt viele Kaufinteressenten ab. Wer genau weiß, was er will und den Grundriss bzw. die Ausstattung seines Wunschfahrzeuges bereits kennt, kann sich das zunutze machen und sich bei der Suche auf solche Inserate konzentrieren, die nicht sehr ansprechend gestaltet sind.