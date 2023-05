Das Vorzelt ist immer noch das meistverbreitete Zubehör unter Campern, wenngleich sich hier inzwischen weite Felder auftun. Jeder Camper kennt den physikalischen Prozess der Kondenswasserbildung im Vorzelt: Luftfeuchtigkeit schlägt sich an den Zeltwänden und dem Dach nieder. Diese Feuchtigkeit sorgt nicht nur für ein unangenehmes Klima, sie sammelt sich über einen längeren Zeitraum auch in Textilien wie Polster oder Gardinen und kann im schlimmsten Fall Stockflecken bilden.

Besonders unangenehm ist es, wenn es vom Zelthimmel tropft, während man gemütlich bei einer Tasse Kaffee oder Tee Zeitung liest. Mit richtiger Belüftung kann man die Bildung von Kondenswasser im Vorzelt vermeiden oder zumindest reduzieren. Aber was heißt denn richtig Lüften? Dafür muss ein Zelt zusätzlich zum Eingang weitere Öffnungen zur Lüftung haben. Ideal ist eine Querbelüftung, weil die Luft gut zirkulieren und sich Feuchtigkeit gar nicht erst niederschlagen kann. Eine zuverlässige Querbelüftung lässt sich auf verschiedene Weise realisieren, zum Beispiel über eine Giebelhochentlüftung in Verbindung mit Lüftungseinsätzen in der Windblende.