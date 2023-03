Der Test zeigt: Wer Wintercamping ernsthaft, aber komfortabel will, ist mit den schwedischen Oberklasse Royal gut beraten. Und wer etwas Besonderes in Sachen Optik und Technik sucht, ebenso. Den Kabe-Aufbau schrecken auch zwei Meter Schnee auf dem Dach nicht und die Alde-Warmwasserheizung samt integrierter Fußbodenheizung ist und bleibt die Königslösung für den Wintereinsatz. Der Royal bringt dazu jede Menge komfortabler und sicherheitsrelevanter Technik mit, die auch bei Plusgraden Freude macht. Die kleinen Ausreißer in Sachen Konstruktion und Möbeloptik sind da vernachlässigbar und insgesamt hat Kabe hier in den letzten Jahren so ziemlich alles nachgeholt, was im Vergleich mit der nichtskandinavischen Konkurrenz nachzuholen war.

Der Royal erfüllt die Erwartungen an eine anspruchsvolle Caravan-Oberklasse beinah voll und ganz. Der Preis für die Solidität und die schon spezielle, sehr komfortable Technik ist das hohe Leergewicht. Dem 600 CXL ist zu wünschen, dass bald 2,3 Tonnen auf einer Achse möglich sind, dann käme er dem perfekten Reisecaravan noch näher.

