Sterckeman Easy Comfort 496 PE Kid´s im Profitest

Das Urteil der Testprofis lautet: „Ja, aber …“.

Ja, Größe und Einteilung sind für eine reisefreudige Camperfamilie prima, aber bei zwei Erwachsenen und zwei Kindern ist Schluss, es sei denn, das Leben findet auf dem Campingplatz ganz überwiegend draußen statt. Die Ausstattung des Easy Comfort ist umfangreich, der GfK-Aufbau wertig, in Details zum Teil aber mit Schwächen in der Montage.

Das Mobiliar mit seinem Mix aus einem hellen Korpusdekor und zweifarbigen, überwiegend dunklen Klappen ist schon fast zu schick, passt aber in den aufgewerteten Einsteiger. Grundriss und Nutzbarkeit sind gut. Die Leiter am Stockbett dürfte aber anders positioniert sein und das Bad ist extrem schlicht und sparsam eingerichtet.

Gut 23.000 Euro sind heutzutage für einen Familiencaravan dieser Größe und mit der gebotenen Ausstattung im Easy Comfort kein schlechtes Angebot. Das Mehr an Ausstattung macht den Comfort aber nicht nur komfortabler, er ist mit der hochwertigen Beplankung auch solider gebaut. Leider bleibt in der Montage und der Konstruktion noch einige Nacharbeit zu wünschen: so insgesamt also eher easy als comfort. www.sterckeman-wohnwagen.de