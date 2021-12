Der neue Jeep Grand Cherokee sieht gut aus. Er steht auf einer neu entwickelten Plattform und zeigt außen – aber vor allem innen – frisches, modernes Design. Die ersten Modelle werden im Moment an die Händler in Nordamerika ausgeliefert. Die Markteinführung des Jeep Grand Cherokee 4xe ist dort für Anfang 2022 geplant. Die in den USA verfügbaren Benziner-Motore werden aufgrund der CO2-Bestimmungen jedoch nicht nach Europa kommen. Also setzt Jeep beim Antrieb des neuen Grand Cherokee 4xe auf den bereits aus dem Jeep Wrangler 4xe bekannten Hybrid-Antrieb.