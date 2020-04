Autohome-Dachzelte bei Movera

Beide Modelle verbergen das Zelt in einer Dachschale aus Fiberglas (GFK). Diese hat in geschlossenem Zustand 25 Zentimeter Bauhöhe und lässt zeitgleich noch Platz für Kissen und Schlafsack. Das GFK ist Made in Italy, bietet langlebige, wärmeisolierende und witterungsbeständige Eigenschaften. Sobald die Verschlüsse an der Schale gelöst werden, öffnet sich diese mithilfe von Gasdruckfedern automatisch und das Zelt stellt sich auf.

Im Inneren sorgt ein in Deutschland hergestelltes, atmungsaktives Zelttuch aus Airtex (100 Prozent Polyester mit Acrylatbeschichtung) und ein kondensabweisender Innenhimmel für gutes Raumklima. Das Material ist robust, leicht, kompakt und bildet auch bei häufigem Auf- und Abbauen keine Knitterfalten.