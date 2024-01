1. Campingplatz Südhörn auf Sylt – im Norden ganz oben

Immer am Weststrand der Insel Sylt längs nach Norden und am Leuchtturm dann nach rechts auf den Ellenbogen. Unter dem Leuchtturm von List West geht es vorbei am Ost- indienfahrer Huk – mit Namen wie zum Beispiel „Sansibar“ oder „Samoa“ hat Sylt schöne, exotische Ortsbezeichnungen, die gerade im Winter die Fantasie anregen und Appetit auf was Wärmendes machen. Hier an dieser Ecke der Ostindienfahrer strandete einst ein Kaufmannsschiff.

Hier biegt der Strand nach Osten ab, hier fängt der Ellenbogen an – ein lang gestreckter Finger aus Sand, umtost von der See und der wohl einsamste Strand der Insel Sylt. Was Wärmendes in dieser Wildheit täte gut, schließlich ist man ganz oben angekommen. Tee, Kaffee und Schokolade. Und wo, wenn nicht auf Sylt – ein paar Beispiele zum Aufwärmen: für Tee empfiehlt sich das „Kontorhaus“ Keitum, für Schokoladen und Kuchen das „Café Wien“ in Westerland, für Kaffee die „Kaffeerösterei Sylt“ am Hafen von Rantum. Camping Südhorn von Torsten Dau liegt in Tinnum, hat immer offen und ist mittendrin im Geschehen.

Mittig auf Sylt gelegen ist der Platz die ideale Basis für die Erkundung von Deutschlands berühmtester Insel im Winter.