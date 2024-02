Von La Rochelle bis Arcachon: 7 Camps in Aquitanien

La Rochelle

La Rochelle ist kein klassischer Ferienort, sondern eine lebendige Stadt am Meer, in der 76.000 Menschen leben, arbeiten oder studieren. Und gerade deshalb ist sie auch interessant für Touristen. Häfen gibt es hier gleich mehrere. Einen großen Handelshafen, einen Fischereihafen, in dem rund 80 Kutter liegen und den größten Jachthafen Europas mit rund 4.000 Liegeplätzen.

Segeln kann in La Rochelle jedes Kind, denn gelehrt wird es in den Schulen. Der Handelshafen bescherte einigen Bürgern beträchtlichen Reichtum, was sich an den prachtvollen Häuserfassaden ablesen lässt, und ebenso am Rathaus oder den Wehrtürmen. Einen Besuch wert ist die Markthalle, das tägliche Angebot besonders an Meeresfrüchten ist beeindruckend.

Lohnend ist auch eine Kaffeepause im Jugendstilcafé De la Paix unter den Arkaden. Bis spät in den Abend sind die Cafés und Promenaden voll. Es lohnt sich, in La Rochelle zu übernachten, wenn man gerne ausgeht. Der städtische Camping Le Soleil ist einfach ausgestattet, aber nur einen Kilometer vom Ortszentrum entfernt.